Пожар в кафе в Нальчике ликвидировали

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар, разгоревшийся в кафе в Нальчике, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 15:51 пожар в Нальчике, на улице Идарова, ликвидирован. Горела кровля кафе на площади 120 кв. м. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об угрозе распространения огня на стоящий рядом автосервис.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пожар тушили 24 спасателя. "Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространения пожара на соседние объекты", - отметили в ГУ МЧС.