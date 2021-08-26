Распыливших на женщину вещество из перцового баллончика блогеров задержали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве блогеров, которые засняли на видео свое нападение с перцовым баллончиком на женщину, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором неизвестный распыляет в сторону женщины, предположительно из газового баллончика, неустановленное вещество. В настоящий момент указанные лица для разбирательства доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них распыляет в ее сторону перцовый баллончик. Ролик снят одним из участников нападения. По данным СМИ, нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий так называемые трэш-стримы.