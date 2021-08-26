{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Распыливших на женщину вещество из перцового баллончика блогеров задержали

Их доставили в отдел полиции
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве блогеров, которые засняли на видео свое нападение с перцовым баллончиком на женщину, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором неизвестный распыляет в сторону женщины, предположительно из газового баллончика, неустановленное вещество. В настоящий момент указанные лица для разбирательства доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них распыляет в ее сторону перцовый баллончик. Ролик снят одним из участников нападения. По данным СМИ, нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий так называемые трэш-стримы.

Обвиняемый в совершении теракта генерал Музраев считает, что стал жертвой оговора
По словам бывшего руководителя следственного управления, за поджогом дома губернатора стоит директор и учредитель волгоградского ООО "Центральный рынок" Евгений Ремезов
Читать полностью