Глава СПЧ попросил Бастрыкина взять на контроль дело об избиении подростка в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование об избиении 13-летнего мальчика в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в четверг.

В СМИ появилась информация, что в селе Софьино Московской области 17-летний уроженец Таджикистана избил 13-летнего мальчика за футболку с надписью "Я русский". "Родители обратились в полицию, сотрудники которой предупредили их о жалобе со стороны самого виновника. И мальчика избили повторно, сняв это на видео. По информации ГСУ СК России по Московской области, по данным фактам возбуждено уголовное дело", - сообщает пресс-служба СПЧ.

"Совет обеспокоен данным инцидентом и полагает, что по результатам расследования уголовного дела правовая оценка должна быть также дана действиям (бездействию) сотрудников полиции. Просим вас взять расследование указанного уголовного дела под личный контроль и поручить проинформировать Совет о результатах расследования", - говорится в обращении главы СПЧ к Бастрыкину.