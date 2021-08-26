В Челябинской области ликвидировали 37 природных пожаров на 1 тыс. га

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали 37 лесных и ландшафтных пожаров на площади более 1 тыс. га в Челябинской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"На территории региона ликвидировано 37 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади более 1 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что главная цель межведомственной группировки заключалась в недопущении перехода огня на населенные пункты, а также максимально быстрой локализации возгораний. "Непростые погодные условия, в том числе аномально жаркая погода, отсутствие осадков и порывы ветра значительно осложняли работу, но общими усилиями ситуацию удается держать под контролем", - добавили в ведомстве.

Наиболее сложная обстановка сложилась на территории реагирования Каслинского, Троицкого, Карталинского, Челябинского и Магнитогорского пожарно-спасательных гарнизонов. Всего для к ликвидации пожаров привлекалось более 450 человек и 154 единицы техники.