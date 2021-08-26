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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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Захарова сообщила, что россиян не было в аэропорту Кабула в момент теракта

По предварительным данным, жертвами теракта стали 13 человек
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россиян не было в аэропорту Кабула на момент теракта, по информации российского посольства. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в четверг в своем Telegram-канале.

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"На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было", - сообщила дипломат.

По информации СМИ, в аэропорту Кабула в четверг произошел взрыв, за которым последовала перестрелка. В результате погибли не менее 13 человек. Согласно сообщениям, смертник подорвал взрывное устройство у северного входа. Среди погибших могут быть иностранные военные.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТеракт возле аэропорта в Кабуле
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