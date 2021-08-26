В результате взрыва близ воинской части на юге Казахстана пострадали более 30 человек

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации области.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, воинская часть расположена близ села Кайнар Байзакского района. "Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии [от воинской части] менее одного километра. Началась эвакуация населения. Горит склад боеприпасов. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике департамента по ЧС области", - отмечается в сообщении.

На место происшествия направлены 15 расчетов скорой медицинской помощи. "Эвакуируется население близлежащих сел Базарбай, Уш-Булак, Жанатурмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов", - пояснили в пресс-службе. Все автодороги к месту происшествия, а также железнодорожные пути перекрыты.