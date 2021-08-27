В Якутии за сутки ликвидировали девять природных пожаров

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Девять природных пожаров ликвидировано за сутки на территории Якутии на площади свыше 278 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС России. По данным регионального правительства, в регионе действуют 46 пожаров на площади свыше 451,4 тыс. га.

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"За сутки ликвидировано девять [природных пожаров] на общей площади свыше 278 тыс. га. На тушении задействовано 1,1 тыс. человек и 97 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зарегистрировано девять очагов природных пожаров. В населенных пунктах этого района задействованы специалисты МЧС России. Там проводятся работы по расширению минерализованных полос, ликвидации отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров. Авиацией ведомства слито 443 тонны воды, передислоцирован 151 человек и перевезено 8,4 тонн груза. Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.