В Якутии за сутки ликвидировали девять природных пожаров

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Девять природных пожаров ликвидировано за сутки на территории Якутии на площади свыше 278 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС России. По данным регионального правительства, в регионе действуют 46 пожаров на площади свыше 451,4 тыс. га.
"За сутки ликвидировано девять [природных пожаров] на общей площади свыше 278 тыс. га. На тушении задействовано 1,1 тыс. человек и 97 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.
Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зарегистрировано девять очагов природных пожаров. В населенных пунктах этого района задействованы специалисты МЧС России. Там проводятся работы по расширению минерализованных полос, ликвидации отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров. Авиацией ведомства слито 443 тонны воды, передислоцирован 151 человек и перевезено 8,4 тонн груза. Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Как добавили в пресс-службе регионального правительства, в регионе действуют 46 пожаров на площади свыше 451,4 тыс. га. По состоянию на утро пятницы проводятся работы по тушению десяти лесных пожаров на площади свыше 229,5 тыс. га. За сутки локализовано четыре лесных пожара на площади свыше 98,3 тыс. га, новых очагов не обнаружено.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.