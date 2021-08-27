Эвакуированные из горящего дома в Екатеринбурге находятся в пункте временного размещения

ТАСС, 27 августа. Пункт временного размещения на базе школы развернут для жильцов пятиэтажного жилого дома, где произошел пожар на площади почти 800 кв. м. Об этом ТАСС сообщил и.о. замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков.

"Все жильцы находятся на безопасном расстоянии, на базе школы 94 развернут пункт временного размещения", - сказал он.

По словам Новикова, тушение осложняется узкими подъездами к дому для установки техники.

Информация о пожаре на улице Мичурина, дом 98, поступила в 00:55 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит крыша пятиэтажного жилого дома на площади 780 кв. м. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. В МЧС сообщили, что есть погибшие. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области уточнили, что погибли в результате пожара два человека.

Пожар тушат по второму (повышенному) номеру сложности. В данный момент он локализован.