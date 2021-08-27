{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина

ТАСС, 27 августа. Два человека, по предварительным данным, погибли во время пожара в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

"Следственным комитетом по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. Имеется предварительная информация о двух взрослых погибших людях", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что личности погибших устанавливаются. "В настоящее время сотрудниками полиции совместно с коллегами из СК и МЧС принимаются меры по выяснению точных очага и причин возгорания, личности погибших взрослых граждан также устанавливаются", - сказал он.

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге локализован на площади 780 кв. м. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. В МЧС сообщили, что есть погибшие. К ликвидации пожара привлечены 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Теги
РоссияСвердловская область
Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Екатеринбурге
При пожаре погибли два человека
Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Екатеринбурге
Читать полностью