Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Екатеринбурге

ТАСС, 27 августа. Два человека, по предварительным данным, погибли во время пожара в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

"Следственным комитетом по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. Имеется предварительная информация о двух взрослых погибших людях", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что личности погибших устанавливаются. "В настоящее время сотрудниками полиции совместно с коллегами из СК и МЧС принимаются меры по выяснению точных очага и причин возгорания, личности погибших взрослых граждан также устанавливаются", - сказал он.

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге локализован на площади 780 кв. м. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. В МЧС сообщили, что есть погибшие. К ликвидации пожара привлечены 60 человек личного состава и 20 единиц техники.