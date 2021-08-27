После ЧП на складе воинской части на юге Казахстана госпитализированы 28 человек

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. 28 пострадавших, из которых шестеро в тяжелом состоянии, остаются в больницах после начавшегося в четверг пожара и последующих взрывов на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региона.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"На 08:00 (05:00 мск) в больницах находятся 28 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в пунктах временной эвакуации расположился 171 человек, для них созданы необходимые условия.

Как отметили в областной администрации, для оказания медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медпомощи. "Из них одна бригада дежурит в школе №5 города Тараз, одна бригада - в Таразском политехническом колледже, куда из села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек", - пояснили власти региона.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие расчеты департамента по ЧС Жамбылской области. Организована эвакуация жителей близлежащих сел. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.