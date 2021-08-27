Минобороны Казахстана зафиксировало снижение интенсивности пожара на складе воинской части

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана зафиксировало снижение интенсивности пожара на складе воинской части в Жамбылской области, где в четверг произошли взрывы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"Министр обороны с наблюдательного поста, оборудованного комплексом беспилотных летательных аппаратов, провел оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара", - говорится в сообщении.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие расчеты департамента по ЧС Жамбылской области. Организована эвакуация жителей близлежащих сел. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.

При ликвидации последствий пожара погибли четверо военнослужащих. Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали порядка 90 человек, 28 из них находятся в больнице.