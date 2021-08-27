Лесной пожар в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области ликвидировали

ТАСС, 27 августа. Пожар, возникший 22 августа на территории Соль-Илецкого городского округа в Оренбургской области, ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о ликвидации лесного пожара на территории Соль-Илецкого городского округа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Пострадавших и погибших нет. Причина возникновения пожара уточняется.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, пожар был локализован на площади 2 780 га. Из-за сложной обстановки на территории Соль-Илецкого городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации в границах села Первомайского. Для защиты населенных пунктов провели опашку территории.

Также, по данным ГУ МЧС по региону, устранены лесные пожары и в Северном районе и Кувандыкском городском округе. Всего с начала года зарегистрировано 236 лесных пожаров. степных пожаров - 1 437.