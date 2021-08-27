Прокуратура просит приговорить депутата Барановского к ограничению свободы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура попросила приговорить к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы муниципального депутата Дмитрия Барановского по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Преображенском суде Москвы.

"Гособвинитель в ходе прений сторон попросил приговорить Барановского к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы", - сказала собеседница агентства.

Приговор по делу будет оглашен 30 августа в 12:00 по московскому времени. Ограничения, о которых попросил прокурор, предусматривают запрет осужденному покидать дом с 22 часов до 6 утра, менять место жительства без уведомления и посещать массовые мероприятия.

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Людмилу Штейн к 1 году ограничения свободы, Любовь Соболь была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы, на 1 год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный. Также к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Фигурантами дела остаются участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).