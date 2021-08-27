Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в воинской части

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать межведомственную комиссию, которая займется устранением последствий взрывов в воинской части в Жамбылской области. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области, в ходе которого поручил создать межведомственную государственную комиссию. Комиссию возглавит заместитель премьер-министра Роман Скляр. Президент сообщил, что будут приняты все необходимые меры для социальной защиты семей погибших граждан и оказания помощи пострадавшим", - написал Уали на своей странице в Facebook.