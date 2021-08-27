{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на складе воинской части в Казахстане
Обновлено 

Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в воинской части

Ее возглавит заместитель премьер-министра Роман Скляр

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать межведомственную комиссию, которая займется устранением последствий взрывов в воинской части в Жамбылской области. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области, в ходе которого поручил создать межведомственную государственную комиссию. Комиссию возглавит заместитель премьер-министра Роман Скляр. Президент сообщил, что будут приняты все необходимые меры для социальной защиты семей погибших граждан и оказания помощи пострадавшим", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыВзрывы на складе воинской части в Казахстане
В Астрахани женщина получила травму в бассейне отеля
СК проводит проверку
Читать полностью