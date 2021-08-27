Суд избрал запрет действий директору пансионата в Реутове, где избивали постояльцев

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Директору частного дома престарелых в Реутове, где избивали пожилых людей, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 36-летнего генерального директора пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала она.

По ее словам, по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, получен акт Роспотребнадзора о выявленных в пансионате санитарных и иных нарушениях.

Ранее сообщалось о том, что суд арестовал 54-летнюю сотрудницу пансионата, подозреваемую в нанесении побоев нескольким постояльцам. Противоправные действия женщины были запечатлены на видео, которое впоследствии было опубликовано в СМИ. В ходе допроса женщина признала свою вину. Позже был задержан директор пансионата.