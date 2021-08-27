Токаев поручил МВД обеспечить безопасность граждан после ЧП в воинской части

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД принять меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и сохранности имущества после пожара и последующих взрывов на складе в воинской части в Жамбылской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам экстренного совещания, которое провел Токаев.

"МВД совместно с уполномоченными государственными органами следует принять комплексные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и сохранности имущества. Комитету национальной безопасности, генпрокуратуре, МВД и другим уполномоченным госорганам предстоит принять меры по предотвращению распространения фейков и спекуляций", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана также потребовал принять исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить повторения подобного ЧП.