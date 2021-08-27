В Казахстане задержали мужчину за распространение ложных данных о взрывах в воинской части

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД Казахстана задержали в пятницу мужчину, который распространял недостоверную информации о произошедшем ЧП на складе воинской части на юге республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"Полицейские задержали гражданина, распространяющего ложную информацию в социальных сетях о взрывах в Жамбылской области", - говорится в сообщении. Им оказался 26-летний житель города Тараза - административного центра региона.

По сведениям ведомства, в ходе мониторинга социальной сети Instagram правоохранители обнаружили видеозапись, на которой неизвестный мужчина говорит, что произошедшие на территории войсковой части взрывы ликвидировать невозможно из-за их мощности.

"Данное сообщение не соответствует действительности. Ведется досудебное расследование по статье "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций", - пояснили в полиции. Совершение подобного преступления подразумевает лишение свободы на срок до трех лет.

В министерстве также отметили, что подозреваемый свою вину признал полностью. Остальные факты досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.