В кафе на набережной в Сочи ликвидировали открытое горение

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в кафе на набережной в Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 21:25 - ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание в кафе в Сочи локализовано на площади 500 кв. метров. В пресс-службе администрации города ТАСС сообщали, что кафе горит на Приморской набережной города Сочи. По данным МЧС, в тушении участвуют 29 человек и девять единиц техники.