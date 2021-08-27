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Пожар в кафе на набережной в Сочи полностью ликвидировали

В тушении участвовали 29 человек и девять единиц техники

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в кафе на набережной в Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

" 22:40 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание в кафе в Сочи локализовано на площади 500 кв. метров. В пресс-службе администрации города ТАСС сообщали, что кафе горит на Приморской набережной города Сочи. По данным МЧС, в тушении участвовали 29 человек и девять единиц техники.

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РоссияКраснодарский край
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