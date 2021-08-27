Оба пострадавших от хлопка газа в Махачкале ребенка находятся в тяжелом состоянии

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Состояние обоих детей, пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале, тяжелое, они находятся в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в Республиканской клинической больнице.

"У обоих состояние тяжелое, оба лежат в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, двое детей - 12 и 13 лет - пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале. Они проходили мимо здания. Ударной волной выбиты стекла из оконных рам и пластиковая входная дверь. Несущие конструкции помещения не разрушены.