Пять очагов лесных пожаров на площади 58,6 га ликвидировали за сутки в Башкирии

ТАСС, 28 августа. Пожарные ликвидировали пять очагов возгораний площадью 58,6 га на территории лесов в Башкирии за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ГУ МЧС России по республике.

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"За прошедшие сутки возникло шесть очагов лесных пожаров на общей площади 25,2 га. Ликвидировано пять очагов на общей площади 58,6 га", - отмечается в сообщении.

Продолжают действовать девять очагов лесных пожаров на общей площади 2 673,5 га. По информации ГУ МЧС, из них локализовали пять очагов на общей площади 580 га. В тушении задействовали 134 единицы техники и 785 человек.