ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. В Свердловской области локализовали 27 природных пожаров. Об этом сообщили в субботу в департаменте информационной политики региона.

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"В Свердловской области действуют 48 природных пожаров, 27 из них локализованы. За сутки ликвидирован один пожар. <…> Сегодня в регион прибыли 25 авиадесантников Уральской авиабазы охраны лесов, которые помогали тушить возгорания в Якутии", - говорится в сообщении.

Крупные возгорания зафиксировали в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь 3 995 га), Первоуральского городского округа (общая площадь 1 468,3 га). В тушении природных пожаров принимают участие 1 084 человека личного состава лесоохраны и МЧС, задействовали 232 единицы техники.