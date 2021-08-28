На месте ЧП в воинской части в Казахстане не обнаружили превышения уровня радиации

НУР-СУЛТАН, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты республиканского государственного предприятия "Казгидромет" не обнаружили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ и уровня радиации на месте взрывов складов воинской части на юге Казахстана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

После пожара и последующих взрывов боеприпасов сотрудники лаборатории филиала "Казгидромет" по Жамбылской области выехали в Байзакский район для выполнения внепланового отбора и анализа проб воздуха.

"Измерения концентраций загрязняющих веществ выполнялись по взвешенным частицам (пыль), диоксиду азота, оксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, формальдегиду и фтористому водороду на пяти точках. По результатам измерений превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ и уровня радиации не обнаружено", - говорится в сообщении.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. Была организована эвакуация жителей близлежащих сел. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 и пострадали 98 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.