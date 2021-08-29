В Свердловской области за сутки локализовали 34 природных пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели в Свердловской области за сутки локализовали 34 из 49 действующих природных пожаров, сообщили в департаменте информационной политики региона в воскресенье.

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"В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. По данным на 10:00 (08:00 мск), действуют 49 природных пожаров на площади 7 814,7 га, из них локализовали 34 на площади 6 511,7 га", - говорится в сообщении.

Крупные возгорания зафиксировали в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь - 3 995 га), Первоуральского городского округа (общая площадь - 1 184,7 га).

В ликвидации природных пожаров принимают участие 925 человек личного состава лесоохраны и МЧС, задействовали 235 единиц техники. За сутки вынесены два определения о возбуждении административного расследования, составили пять протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.

"На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге и Ревде превышений максимально разовых предельно допустимых концентраций по всем измеряемым веществам не зафиксировано", - отмечается в сообщении.