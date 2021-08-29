В МЧС заявили, что очагов открытого горения в Первомайске Нижегородской области нет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали все открытые очаги горения в районе города Первомайска в Нижегородской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"По состоянию на 29 августа на территории городского округа города Первомайск открытых очагов горения нет, все очаги локализованы. Продолжается их проливка, идет дотушивание", - сказали в пресс-служб.

В МЧС добавили, что за прошедшие сутки авиация более 60 раз сбрасывали воду, ее объем составил 368 т. "Всего за прошедшие сутки было проложено 13 км минерализованных полос", - добавили ведомстве, отметив, что всего проложили 328 км минерализованных полос со стороны Нижегородской области и Мордовии. К тушению пожара привлекли три пожарных поезда и беспилотники для мониторинга ситуации.

Угрозы населенным пунктам нет. Всего на территории Нижегородской области задействовали около 1 300 человек и 300 единиц техники.

Накануне на территории Мордовского государственного природного заповедника в непосредственной близости к Первомайскому району Нижегородской области и ЗАТО Саров действовали два участка пожара. Все усилия привлекаемых подразделений сосредоточили на локализации и последующей ликвидации очагов возгорания.