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Взрывы на складе воинской части в Казахстане
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Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 14

Поиски еще двоих продолжаются
© Vladimir TretyakovShutterstock/FOTODOM, архив

НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 14, поиски еще двоих продолжаются.

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Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении. Ранее поступила информация о 13 жертвах происшествия.

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КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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