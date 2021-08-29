Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 14

НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 14, поиски еще двоих продолжаются.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

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Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении. Ранее поступила информация о 13 жертвах происшествия.