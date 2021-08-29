Пропавший после урагана в Мексике испанский подросток погиб

МЕХИКО, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело испанского подростка, пропавшего после удара урагана первой категории "Нора" по курорту Пуэрто-Вальярта в западном мексиканском штате Халиско. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter глава региона Энрике Альфаро.

"К сожалению, несовершеннолетний был найден без признаков жизни, - говорится в записи. - Трагедия произошла из-за частичного обрушения отеля в центре Пуэрто-Вальярты, вызванного выходом из берегов реки Куале". Альфаро выразил соболезнования семье погибшего и заявил о готовности оказать ей всю необходимую помощь. Губернатор добавил, что власти также продолжают поиск женщины, которую унесло потоком воды, когда она находилась в своем автомобиле.

Циклон вызвал подтопления и сход оползней в ряде районов штата, повалил множество деревьев и столбов линий электропередач. В регионе идет ликвидация последствий разгула стихии, в ней задействованы десятки единиц техники.

К настоящему времени ураган "Нора" ослаб и превратился в тропический шторм, движущийся над тихоокеанским побережьем Мексики. Его центр находится в 130 км от города Масатлан в штате Синалоа. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 30,5 м/с с порывами до 39 м/ с.

Ранее в текущем месяце на Мексику обрушился ураган третьей категории "Грейс". Он достиг суши ночью 21 августа в восточном штате Веракрус. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи, погибших при сходе оползня на жилой дом. Разгул стихии оставил без энергоснабжения почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.