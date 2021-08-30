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Лесные пожары в России

В Свердловской области из-за пожаров к ответственности привлекли семь человек

Также вынесли два определения о возбуждении административного расследования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. За сутки в Свердловской области к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности привлекли семь человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"За сутки вынесено два определения о возбуждении административного расследования, составлено семь протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Всего, по данным МЧС, для выяснения причин возникновения природных пожаров вблизи населенных пунктов и выявления виновных работало 176 патрульных и маневренных групп.

В Свердловской области действуют 46 лесных пожаров, 37 из них локализованы. Десять природных пожаров ликвидированы. Крупные возгорания зафиксированы на территории Пышминского городского округа и Первоуральского городского округа.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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