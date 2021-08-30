Лесной пожар, из-за которого эвакуировали население в Свердловской области, ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Лесной пожар, из-за которого в Свердловской области проводилась эвакуация населения в районе деревни Хомутовки, удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона в понедельник.

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Лесной пожар в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка возник 25 августа. Из-за угрозы распространения огня на жилые дома спасатели эвакуировали население. Позже опасность сняли. Распространению огня способствовали порывы ветра и сухая жаркая погода.

"В Первоуральском городском округе ликвидирован лесной пожар у деревни Хомутовка, площадь которого достигала 100 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, после возникновения пожара в Первоуральском городском округе возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности".

Для ликвидации пожара задействовали вертолет МИ-8 с водосливным устройством, работали свыше 80 человек личного состава авиалесоохраны и МЧС, 16 единиц техники.

Ранее Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что в регионе продолжают действовать 46 лесных пожаров, 37 из них локализовали. Ликвидировали 10 возгораний.