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Взрывы на складе воинской части в Казахстане

В МО Казахстана заявили, что боеприпасы в воинской части не должны были взорваться

Военнослужащие рассчитывали, что пожар на складе не повлечет за собой взрывов, отметил заместитель командира войсковой части Руслан Джилкибаев

НУР-СУЛТАН, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Министерства обороны Казахстана рассчитывали, что пожар на складе воинской части в Жамбылской области не повлечет за собой взрывов инженерных боеприпасов, которые там хранились. Об этом сообщил заместитель командира войсковой части, где произошло ЧП, Руслан Джилкибаев, его заявление в понедельник распространила пресс-служба министерства обороны республики.

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"Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться. Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания, и были привлечены пожарные расчеты", - сказал Джилкибаев.

Он отметил, что причины взрывов должна установить комиссия, куда включены квалифицированные эксперты. "Пожарная команда воинской части с первых минут приступила к тушению пожара. Остальной личный состав помогал эвакуации жителей близлежащих домов, был привлечен для оцепления района происшествия, усиления охраны других объектов воинской части. Все военнослужащие части - порядка 100 человек - были привлечены к мероприятиям в ходе данного происшествия", - пояснил заместитель командира части.

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КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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