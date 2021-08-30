В МО Казахстана заявили, что боеприпасы в воинской части не должны были взорваться

НУР-СУЛТАН, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Министерства обороны Казахстана рассчитывали, что пожар на складе воинской части в Жамбылской области не повлечет за собой взрывов инженерных боеприпасов, которые там хранились. Об этом сообщил заместитель командира войсковой части, где произошло ЧП, Руслан Джилкибаев, его заявление в понедельник распространила пресс-служба министерства обороны республики.

"Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться. Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания, и были привлечены пожарные расчеты", - сказал Джилкибаев.

Он отметил, что причины взрывов должна установить комиссия, куда включены квалифицированные эксперты. "Пожарная команда воинской части с первых минут приступила к тушению пожара. Остальной личный состав помогал эвакуации жителей близлежащих домов, был привлечен для оцепления района происшествия, усиления охраны других объектов воинской части. Все военнослужащие части - порядка 100 человек - были привлечены к мероприятиям в ходе данного происшествия", - пояснил заместитель командира части.