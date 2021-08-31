Глава СК поручил доложить о ходе расследования о побеге заключенных из ИВС в Истре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключенных из ИВС в Истре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области А. Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключенных из ИВС ОМВД России по городу Истре, а также об актуальных результатах следствия по уголовному делу об убийстве предпринимателя", - говорится в сообщении.

Ранее в одной из телевизионных программ были выдвинуты различные версии совершенных преступлений и информация о возможных дополнительных эпизодах преступной деятельности фигурантов, добавили в СК. "Глава ведомства поручил следователям регионального следственного управления оперативно проверить все доводы, изложенные в программе", - говорится в сообщении.

О побеге

В ночь на 6 августа пять заключенных сбежали из ИВС в Истре, открутив замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Грозаву, Цуркану и Бутнару уже задержаны, Тетеря сам явился в полицию. Также задержаны двре подозреваемых в пособничестве побегу: жители Лобни и Подольска, давшие деньги, телефон и укрытие сбежавшим из ИВС.