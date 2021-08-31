Женщина, оставившая в мусорном баке в центре Москвы пакет с младенцем, признана вменяемой

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Экспертиза признала вменяемой женщину, которая 14 августа бросила своего завернутого в пакет новорожденного младенца в мусорном баке в центре столицы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Женщине проведена экспертиза. Она вменяема, характер и последствия своих действий осознавала, в принудительном лечении не нуждается", - говорится в сообщении.

Сейчас с ребенком все в порядке, а его мать содержится под стражей. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Уголовное дело направлено в суд.

14 августа в мусорном контейнере на улице Усачева была найдена новорожденная девочка, завернутая в штаны и полиэтиленовый пакет. Мать родила девочку в кустах неподалеку и выбросила ее. Ребенок был госпитализирован.