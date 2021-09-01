Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки сократилась более чем на 5 га

ТАСС, 1 сентября. Площадь активного горения на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича в среду сократилась до 15 га. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

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Пресс-служба ГУ МЧС по Мордовии 31 августа сообщила, что площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 0,25 га. В северо-восточной части заповедника, по данным на вторник, площадь активного горения составляла 20 га.

"Очаг в северо-западной части заповедника локализован, второй очаг в северо-восточной части продолжает действовать на площади 15 га", - отмечается в сообщении.

В тушении пожара задействованы 684 человека и 138 единиц техники. Проведена опашка населенных пунктов, примыкающих к лесному массиву, и устройство минерализованных полос и просек. Общая протяженность противопожарных преград составляет 258 км.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.