Режим ЧС, введенный в Марий Эл из-за лесных пожаров, продлили до 6 сентября

ТАСС, 1 сентября. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба, введенный 19 августа из-за лесных пожаров, продлили в Республике Марий Эл до понедельника, 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы региона в среду.

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"Мы оставляем режим ЧС до понедельника. Это даже не обсуждается, а в понедельник, исходя из складывающейся обстановки, мы примем решение", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Евстифеева.

Пресс-служба главы региона ранее сообщала, что режим ЧС будет снят после основного пролива территорий и устранения задымления.

По данным пресс-службы ГУ МЧС республики на 1 сентября, площадь тления на месте природного пожара в регионе составляет 6 га.

С 19 августа на территории Марий Эл был введен режим ЧС регионального характера в лесах, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе Главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.