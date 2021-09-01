Задержанного помощника экс-схимонаха Сергия этапировали в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Задержанного Всеволода Могучева, помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), этапировали в Екатеринбург для проведения следственных действий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в среду Могучева задержали по уголовному делу по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой").

"Следственные действия с Могучевым будут проходить в Екатеринбурге. Он этапирован из Тюменской области, где был задержан", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, причиной возбуждения уголовного дела стали видеоролики с участием отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), речь которого содержит высказывания, возбуждающие ненависть в отношении евреев, иудеев и католиков. Могучев отвечал за связи захваченного Романовым и его сторонниками Среднеуральского женского монастыря с общественностью и публикацию на YouTube-канале и в соцсетях проповедей Романова. Фигурантом дела также является и сам Романов.

Впервые Могучев был задержан 29 декабря 2020 года. Далее, 31 декабря, суд в Екатеринбурге назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 12 января его арестовали еще на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за посты в соцсетях, после чего, 25 января, по той же статье за ролик на YouTube-канале Могучева арестовали еще на 15 суток.