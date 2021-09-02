Пилоты "Витязь-Аэро", чей Ми-8 упал на Камчатке, систематически нарушали правила

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов экипажами авиакомпании "Витязь-Аэро", Ми-8 которой потерпел крушение 12 августа на Камчатке. Об этом со ссылкой на предписание надзорного ведомства от 20 августа пишет газета " Ведомости ".

Проверка Ространснадзора выявила, что экипажи авиакомпании систематически нарушали стандарты выполнения полетов на Ми-8 и его модификациях Ми-8МТВ и Ми-8АМТ, которые предписываются руководством по летной эксплуатации. Чаще всего экипаж не соблюдал углы крена и тангажа, превышал максимально допустимую скорость для различных элементов пилотажа и разных эшелонов.

Как отмечает газета, пилоты "Витязь-Аэро" допускали крен вертолета до 33,69 градуса, тогда как в соответствии с правилами эксплуатации Ми-8 ограничение по крену составляет 30°. На Ми-8МТВ под управлением экипажей авиакомпании углы тонгажа при допустимом значении в 20 градусов могли доходить до 26,12, 28,5 и 30,42 градусов.

Кроме того, пилоты вертолетов проводили разворот с нулевым креном судна с угловой скоростью больше допустимых 12 градусов в секунду. При этом ведомство отмечает, что иногда наклон сверх нормы длился в полете всего трех или пяти секунд. Ространснадзор предписал "Витязь-Аэро" принять до 20 октября меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.

Компания "Витязь-Аэро" не докладывала Росавиации об указанных нарушениях, которые по классификации являются авиационными событиями и требуют расследования, хотя должна была это сделать, рассказал изданию представитель "Вертолетов России". Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин сообщил, что перевозчик 1 сентября направил регулятору отчет об устранении недостатков, но замечания Ространснадзора будут рассматриваться отдельно.