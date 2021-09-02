Пилоты "Витязь-Аэро", чей Ми-8 упал на Камчатке, систематически нарушали правила

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов экипажами авиакомпании "Витязь-Аэро", Ми-8 которой потерпел крушение 12 августа на Камчатке. Об этом со ссылкой на предписание надзорного ведомства от 20 августа пишет газета "Ведомости".
Проверка Ространснадзора выявила, что экипажи авиакомпании систематически нарушали стандарты выполнения полетов на Ми-8 и его модификациях Ми-8МТВ и Ми-8АМТ, которые предписываются руководством по летной эксплуатации. Чаще всего экипаж не соблюдал углы крена и тангажа, превышал максимально допустимую скорость для различных элементов пилотажа и разных эшелонов.
Как отмечает газета, пилоты "Витязь-Аэро" допускали крен вертолета до 33,69 градуса, тогда как в соответствии с правилами эксплуатации Ми-8 ограничение по крену составляет 30°. На Ми-8МТВ под управлением экипажей авиакомпании углы тонгажа при допустимом значении в 20 градусов могли доходить до 26,12, 28,5 и 30,42 градусов.
Кроме того, пилоты вертолетов проводили разворот с нулевым креном судна с угловой скоростью больше допустимых 12 градусов в секунду. При этом ведомство отмечает, что иногда наклон сверх нормы длился в полете всего трех или пяти секунд. Ространснадзор предписал "Витязь-Аэро" принять до 20 октября меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.
Компания "Витязь-Аэро" не докладывала Росавиации об указанных нарушениях, которые по классификации являются авиационными событиями и требуют расследования, хотя должна была это сделать, рассказал изданию представитель "Вертолетов России". Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин сообщил, что перевозчик 1 сентября направил регулятору отчет об устранении недостатков, но замечания Ространснадзора будут рассматриваться отдельно.