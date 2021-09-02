Прокуратура проведет проверку по факту пожара в оренбургском селе

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области организовала проверку по факту пожара в селе Радчино Шарлыкского района, где в четверг произошло возгорание сухой травы, а затем огонь перекинулся на жилые дома и хозпостройки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку причинам произошедшего и условиям, способствовавшим возникновению пожара, а также состоянию электрических сетей системы энергетического оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Вопросы защиты прав жителей пострадавших от огня домов находятся на контроле у органов прокуратуры", - сказано в распространенном сообщении.

Предположительной причиной пожара в селе называют обрыв высоковольтного провода. По данным ведомства, в результате пожара пострадало девять жилых домов, из них в шести домах люди не проживали. Ранее ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщал о возгорании трех жилых домов, пяти хозяйственных построек и восьми надворных построек. Погибших и пострадавших нет.

"На место происшествия с целью координации действий аварийно-спасательных и оперативных служб выезжал и. о. прокурора Шарлыкского района Евгений Самарцев", - уточняется в сообщении прокуратуры.