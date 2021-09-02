В оренбургском селе загорелись три жилых дома и пять хозпостроек

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Сухая трава и три частных жилых дома горят в селе Радчино Шарлыкского района Оренбургской области. Существует угроза распространения огня на другие жилые дома, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:50 (08:50 мск) поступило сообщение о возгорании на окраине села Радчино Шарлыкского района. Первыми прибывшими подразделениями установлено, что горит сухая трава и четыре строения по улице Куйбышева. Площадь уточняется, есть угроза распространения огня на жилые дома", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, горят три частных жилых дома и пять хозяйственных построек. По предварительной информации, произошло возгорание сухой травы, затем огонь перешел на жилые постройки. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 33 человека и 14 единиц техники.