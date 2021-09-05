Суда из Астрахани и Махачкалы задействовали для поиска пропавшего катера

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Суда из Астрахани и Махачкалы направились на поиски пропавшего в Каспийском море катера с группой туристов на борту, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"Поиски начались, суда выдвинулись из Астрахани и Махачкалы, но сейчас ночь, утром будет работа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, так как слишком мало данных и просчитать пройденное катером расстояние затруднительно, изначально определен достаточно большой район поисков около острова Тюлений, постепенно зона будет корректироваться.

Ранее в ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, в последний раз они звонили родственникам 3 сентября.