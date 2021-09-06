Площадь тления на месте природного пожара в Марий Эл уменьшилась вдвое

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Площадь тления на месте крупного природного пожара в Республике Марий Эл уменьшилась с шести га до трех га, сообщила пресс-служба главы региона в понедельник.

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"Площадь тлеющих участков составляет три га", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства республики Степана Воронцова.

Ранее на своей странице в Instagram глава региона Александр Евстифеев сообщал, что режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, введенный 19 августа из-за лесных пожаров, отменят в Республике Марий Эл с 7 сентября.

С 19 августа на территории Марий Эл ввели режим ЧС регионального характера в лесах, установили региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определили Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе Главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направили на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.