Глава Якутии предложил поменять подходы к пожарной безопасности в лесах

"Мы должны поменять подходы к пожарной безопасности в лесах. Исходить из того, что у нас в лесах сейчас очень сухо. Любая спичка, непотушенный окурок, не говоря о кострах, способны привести к огромным пожарам. Во-вторых, конечно же, мы должны более оперативно тушить пожары. Но здесь единственный способ более оперативного тушения пожаров - это увеличение штатной численности. Потому что, когда 400 человек на профессиональной основе занимаются тушением пожаров на территории 3 млн кв. км, - это, конечно, совсем не то", - сказал Николаев в понедельник в ходе трансляции в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что в регионе зафиксировали 1 600 пожаров, из которых 50 произошли из-за неосторожного обращения с огнем, остальные - преимущественно из-за сухих гроз и других природных явлений.

По данным пресс-службы регионального правительства, на утро на территории Якутии действовали 29 природных пожаров на пройденной огнем площади около 222 тыс. га. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, за сутки ликвидировали два пожара на площади 26 га. В тушении задействовали 436 человек и 23 единицы техники. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действует семь очагов лесных пожаров. Для тушения привлекли группировку в составе 147 человек и 14 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера, с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах.