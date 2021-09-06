Суд отменил приговор осужденному за взятку экс-начальнику стройуправления Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник отменил приговор, которым бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков был осужден на восемь лет колонии за получение 1,3 млн рублей в качестве взятки от руководителя стройкомпании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сегодня Челябинский областной суд отменил приговор Центрального районного суда Челябинска от 21 апреля 2021 года в отношении Евгения Пашкова в связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона. Дело направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд назначил Пашкову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на пять лет.

По версии следствия, Пашков с сентября 2015 года по апрель 2019-го, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, совместно с заместителем губернатора Челябинской области Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации взятку за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.