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Комиссия московского метро установит причины задымления в поезде на Сокольнической линии

Во время задымления применили штатный огнетушитель из поезда

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Комиссия столичной подземки выяснит причины задымления в вагоне поезда московского метрополитена на станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вагон метро серии "Русич", 2006 года выпуска, производитель Мытищинский вагоностроительный завод (ТМХ). <…> Причины [задымления] будут выяснены комиссией московского метрополитена под руководством директора перевозчика", - говорится в публикации.

Ранее в понедельник в связи с обнаружением задымления вагона было приостановлено движение поездов между станциями "Юго-Западная" и "Университет". "Для профилактики задымления был применен штатный огнетушитель из поезда. Пожарно-спасательные подразделения к ликвидации не привлекались", - уточнили в департаменте транспорта.

Также в ведомстве заверили, что пассажиры были оперативно выведены со станции, их безопасности ничего не угрожало. Неисправный состав убран с линии, движение восстановлено. "Движение на Сокольнической линии осуществляется штатно", - отмечается в посте.

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