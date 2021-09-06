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Пожарные потушили мебельный склад и сухую траву в спальном районе Севастополя

Погибших и пострадавших нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе в районе Камышового шоссе в Севастополе, а также потушили горевшую рядом сухую траву. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 600 кв. м склада и такую же площадь на прилегающей территории, где загорелась сухая растительность.

"Полностью ликвидировать последствия пожара удалось в 19:19 мск", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в пресс-службе, в результате пожара произошло обрушение стен. В борьбе с огнем принимали участие 77 человек, было задействовано 24 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

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