В России за сутки потушили 61 лесной пожар на площади 15 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники российских лесопожарных служб за минувшие сутки потушили в стране 61 лесной пожар на площади 15 тыс. га, сообщает во вторник пресс-служба федеральной авиалесоохраны. Возгорания по-прежнему действуют на площади 187 тыс. га.

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"За прошедшие сутки 06 сентября 2021 г. в России лесопожарными силами ликвидирован 61 лесной пожар на площади 15 017 га. На 00:00 мск 07 сентября 2021 г. на территории Российской Федерации действовал 101 лесной пожар на площади 187 223 га, по которому проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Сильнее всего по-прежнему горят леса в Якутии - 150 841 га, а также в Иркутской области - 12 374 га. Также крупные очаги огня зарегистрированы в Свердловской области (7 491 га) и Республике Мари-Эл (4 530 га). Лесные пожары площадью менее 1 тыс. га действуют в Тюменской, Оренбургской, Курганской и Нижегородской областях, Башкортостане, а также в Красноярском, Камчатском, Алтайском и Хабаровском краях.

На тушении задействован 6 281 человек, 976 единиц техники, 41 воздушное судно на мониторинге и еще 17 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен на всей территории Нижегородской области, республик Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), а также в трех района Свердловской области. Особый противопожарный режим действует в 53 субъектах РФ.