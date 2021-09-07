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Лесные пожары в России

Введенный из-за лесопожарной обстановки режим ЧС отменили в северном районе Приангарья

За минувшие сутки там ликвидировали три пожара на площади почти 12,9 тыс. га

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера отменили в Катангском районе на севере Иркутской области, где в последнее время фиксировалась большая площадь лесных пожаров. За минувшие сутки там ликвидировали три пожара на площади почти 12,9 тыс. га, площадь активного горения составляет 12,75 га, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

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"В лесах Катангского района отменен режим ЧС муниципального характера. За минувшие сутки там ликвидировано три пожара на общей площади 12 862 га. В полностью локализованном состоянии в этом муниципальном образовании на вечер 6 сентября оставалось пять очагов на общей площади 12 374 га. Площадь активного горения составляла 12,75 га, сократившись на 6,36 га. Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в тушении лесных пожаров за прошедшие сутки было задействовано более 300 человек. В передислокации сил и средств применялись четыре вертолета Ми-8, налетавшие в общей сложности почти 16 часов. Ранее также сообщалось, что самолет-зондировщик Ан-26 будет работать для вызова искусственных осадков в Катангском районе.

В середине августа в Иркутской области был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный 6 августа из-за лесных пожаров. С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров. Это на 329 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году.

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