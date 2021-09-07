Пострадавший в ДТП с "Камазом" в Барнауле умер в больнице

ТАСС, 7 сентября. Третий пострадавший после наезда "Камаза" в Барнауле умер в больнице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник прокуратура Алтайского края.

Как сообщал ТАСС в понедельник, 6 сентября "Камаз" сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле, двое из них погибли. Еще один пострадавший был госпитализирован в медучреждение.

"В результате дорожно-транспортного происшествия два пешехода скончались на месте, один - в больнице", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что следователем СУ УМВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), выясняются все обстоятельства произошедшего. Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой края.