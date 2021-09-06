"Камаз" в Барнауле сбил трех человек на пешеходном переходе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Камаз" сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле, двое из них погибли. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"У меня есть данные о водителе 1988 г. р., который, управляя автомобилем "Камаз" с прицепом, допустил наезд на трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое человек скончались на месте происшествия, один был доставлен в тяжелом состоянии в больницу", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сотрудники полиции назначили проверку, личности и возраст погибших и пострадавшего в аварии устанавливаются.