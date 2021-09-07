В результате аварии на шахте в ЛНР погибли девять горняков

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Девять горняков погибли, 19 травмированы в результате аварии на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Девять погибших горняков подняты на поверхность шахты и переданы сотрудникам МВД ЛНР. Создана правительственная комиссия, которая будет расследовать причины аварии. Руководство предприятия занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам", - цитирует сообщение МЧС агентство Луганскинформцентр.

Отмечается, что спасателями и медиками "производились работы по оказанию помощи 19 травмированным и их эвакуация, после этого шахтеры были доставлены в травматологическое отделение центральной горбольницы Свердловска". "Сотрудники психологической службы МЧС работают с родственниками, которые потеряли вследствие аварии своих близких", - отметили в ведомстве.

В понедельник источник в экстренных службах ЛНР сообщил, что на шахте "Красный партизан" произошел обрыв каната шахтной клети. Сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР и специалисты медицины катастроф приступили к ликвидации последствий аварии.