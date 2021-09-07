Что известно об уголовном деле в отношении бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима по делу об организации убийства двух человек в 1994 году.
ТАСС собрал основную информации об этом деле.
Что известно об Анатолии Быкове
Анатолий Петрович Быков родился в 1960 году в Иркутской области. До 1991 года работал учителем физкультуры в городе Назарово Иркутской области, затем занялся бизнесом и в 1993-2000 годах являлся владельцем контрольного пакета акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), в 1998-2000 годах был председателем совета директоров этого предприятия.
В 1997-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах являлся президентом Федерации бокса России.
СМИ неоднократно писали, что Анатолий Быков был одним из главарей организованной преступности в Красноярском крае, занимался рэкетом. Дважды судим. В 2002 году Мещанский межмуниципальный суд приговорил его к шести годам и шести месяцам лишения свободы условно за организацию попытки покушения на красноярского лидера преступной группировки Вилора (Павла) Струганова по кличке "Паша Цветомузыка".
В 2003 году Красноярский краевой суд признал Быкова причастным к убийству в 1996 году назаровского предпринимателя Олега Губина и приговорил его к году лишения свободы, но освободил его в зале суда по амнистии. В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость Быкову по делу о покушении на Струганова.
Новые уголовные дела
7 мая 2020 года Быков был арестован в Красноярске. Ему были предъявлены обвинения по пунктам "д", "з" и "н" ст. 102 Уголовного кодекса (УК) РСФСР по факту убийства в 1994 году двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.
По версии следствия, Быков подозревал Войтенко и Наумова в том, что те, считая несправедливым распределение доходов, организовали покушение на его жизнь, устроив взрыв рядом с автомобилем Быкова. В результате покушения Анатолий Быков не пострадал и поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову убить Войтенко и Наумова. 24 июня 1994 года привлеченные Татаренковым Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли автомобиль Войтенко и Наумова. Татаренков за это убийство был приговорен к 13 годам лишения свободы и освободился после полного отбытия срока в 2020 году, Бакуров отбывает пожизненное наказание, Чучков скрылся. Первые двое стали главными свидетелями обвинения по новому делу Быкова.
13 июля 2020 года Анатолию Быкову было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а 26 июля - в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) на сумму в 60 млн рублей в период 2014-2017 годов.
22 октября Быкову сменили меру пресечения на домашний арест. Однако в тот же день он был вновь задержан по подозрению в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году. 23 октября Быков был арестован решением суда Центрального района Красноярска.
Рассмотрение дела о двойном убийстве
28 октября 2020 года по делу об убийстве Наумова и Войтенко Анатолию Быкову было предъявлено обвинение в финальной редакции ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подстрекательство к совершению убийства по найму").
27 января 2021 года дело поступило в Свердловский районный суд Красноярска. 18 марта было объявлено, что дело будет рассматриваться судом присяжных.
31 августа присяжные заседатели в Свердловском районном суде вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения.
Представитель обвинения запросил для Анатолия Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии. Сам обвиняемый вины не признал и утверждал, что дело против него было сфабриковано.