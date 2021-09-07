Что известно об уголовном деле в отношении бизнесмена Анатолия Быкова

Анатолий Петрович Быков родился в 1960 году в Иркутской области. До 1991 года работал учителем физкультуры в городе Назарово Иркутской области, затем занялся бизнесом и в 1993-2000 годах являлся владельцем контрольного пакета акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), в 1998-2000 годах был председателем совета директоров этого предприятия.

В 1997-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах являлся президентом Федерации бокса России.

СМИ неоднократно писали, что Анатолий Быков был одним из главарей организованной преступности в Красноярском крае, занимался рэкетом. Дважды судим. В 2002 году Мещанский межмуниципальный суд приговорил его к шести годам и шести месяцам лишения свободы условно за организацию попытки покушения на красноярского лидера преступной группировки Вилора (Павла) Струганова по кличке "Паша Цветомузыка".

В 2003 году Красноярский краевой суд признал Быкова причастным к убийству в 1996 году назаровского предпринимателя Олега Губина и приговорил его к году лишения свободы, но освободил его в зале суда по амнистии. В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость Быкову по делу о покушении на Струганова.